Аксакова Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1933
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксаков Валерий Семёнович
Отец ребёнка: Аксаков Семён Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксаков Александр Семёнович
Отец ребёнка: Аксаков Семён Семёнович
Рождение ребёнка
31.03.1958
Дочь: Шавлюк Полина Семёновна
Отец ребёнка: Аксаков Семён Семёнович