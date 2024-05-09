Аксакова Лидия Васильевна 01.08.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аксакова Лидия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1933

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1933

Отец: Вороненко Иван Васильевич

Мать: Вороненко Федора Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксаков Валерий Семёнович

Отец ребёнка: Аксаков Семён Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксаков Александр Семёнович

Отец ребёнка: Аксаков Семён Семёнович

Рождение ребёнка
31.03.1958

Дочь: Шавлюк Полина Семёновна

Отец ребёнка: Аксаков Семён Семёнович

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