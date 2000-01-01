Клинкова (Балочкина) Вера Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Клинкова Галина Евгеньевна
Отец ребёнка: Клинков Евгений Григорьевич
Рождение ребёнка
02.11.1952
Сын: Клинков Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Клинков Евгений Григорьевич
Рождение ребёнка
?.08.1958
Дочь: Клинкова Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Клинков Евгений Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно