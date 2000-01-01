Клинкова (Балочкина) Вера Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клинкова (Балочкина) Вера Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Клинкова Галина Евгеньевна

Отец ребёнка: Клинков Евгений Григорьевич

Рождение ребёнка
02.11.1952

Сын: Клинков Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Клинков Евгений Григорьевич

Рождение ребёнка
?.08.1958

Дочь: Клинкова Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Клинков Евгений Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клинков Евгений Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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