Клинков Евгений Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти10.10.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Клинкова Галина Евгеньевна
Мать ребёнка: Клинкова Вера Кузьминична
Рождение ребёнка
02.11.1952
Сын: Клинков Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Клинкова Вера Кузьминична
Рождение ребёнка
?.08.1958
Дочь: Клинкова Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Клинкова Вера Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.10.1970