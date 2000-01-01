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Клинков Евгений Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

10.10.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Клинков Григорий Филиппович

Мать: Клинкова Анна Петровна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Клинкова Галина Евгеньевна

Мать ребёнка: Клинкова Вера Кузьминична

Рождение ребёнка
02.11.1952

Сын: Клинков Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Клинкова Вера Кузьминична

Рождение ребёнка
?.08.1958

Дочь: Клинкова Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Клинкова Вера Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клинкова Вера Кузьминична

Смерть
10.10.1970
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