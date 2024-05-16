Золотов Капитон Афанасьевич Около 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Золотов Капитон Афанасьевич

Место рождения

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Золотов Афанасий Иванович

Мать: Золотова Марфа Васильевна

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дебряков Иван Капитонович

Мать ребёнка: Капитонова Параскева Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капитонова Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Михаил Капитонович

Мать ребёнка: Капитонова Параскева Ивановна

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Золотов Савватий Капитонович

Мать ребёнка: Капитонова Параскева Ивановна

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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