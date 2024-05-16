Золотов Капитон Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дебряков Иван Капитонович
Мать ребёнка: Капитонова Параскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Михаил Капитонович
Мать ребёнка: Капитонова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Золотов Савватий Капитонович
Мать ребёнка: Капитонова Параскева Ивановна
Смерть
Неизвестно