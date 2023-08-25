Капитонова Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капитонова Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

01.09.1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Михаил Капитонович

Отец ребёнка: Золотов Капитон Афанасьевич

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Золотов Савватий Капитонович

Отец ребёнка: Золотов Капитон Афанасьевич

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дебряков Иван Капитонович

Отец ребёнка: Золотов Капитон Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотов Капитон Афанасьевич

Смерть
01.09.1902
Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Умерла от старости в 81 год.
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