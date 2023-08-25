Капитонова Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти01.09.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Михаил Капитонович
Отец ребёнка: Золотов Капитон Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Золотов Савватий Капитонович
Отец ребёнка: Золотов Капитон Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дебряков Иван Капитонович
Отец ребёнка: Золотов Капитон Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.1902
Умерла от старости в 81 год.