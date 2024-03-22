Тимофеева (Иванова) Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Иванова) Мария Матвеевна

Место рождения

Пильдозерская, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1863

Дата смерти

15.03.1903

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Иванов Матвей Романович

Мать: Иванова Татьяна Федоровна

Пильдозерская, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1885 ст.

Сын: Тимофеев Сергей Павлович

Отец ребёнка: Тимофеев Павел Емельянович

Рождение ребёнка
13.11.1896

Сын: Тимофеев Иван Павлович

Отец ребёнка: Тимофеев Павел Емельянович

д. Пильдозеро, Карелия
Рождение ребёнка
05.11.1901

Дочь: Тихомирова Степанида Павловна

Отец ребёнка: Тимофеев Павел Емельянович

Пильдозерская, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Павел Емельянович

Смерть
15.03.1903
Пильдозерская, Кемский уезд, Архангельская губерния
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