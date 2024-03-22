Тимофеева (Иванова) Мария Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти15.03.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Иванов Матвей Романович
Рождение ребёнка
1885 ст.
Отец ребёнка: Тимофеев Павел Емельянович
Рождение ребёнка
13.11.1896
Отец ребёнка: Тимофеев Павел Емельянович
д. Пильдозеро, Карелия
Рождение ребёнка
05.11.1901
Дочь: Тихомирова Степанида Павловна
Отец ребёнка: Тимофеев Павел Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.03.1903