Иванов Матвей Романович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Иванов Роман
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Тимофеева Мария Матвеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно