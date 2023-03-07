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Иванов Матвей Романович

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Место рождения

Пильдозерская, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1773 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Иванов Роман

Мать: скрыто настройками приватности

Пильдозерская, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Тимофеева Мария Матвеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пильдозерская, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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