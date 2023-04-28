Тимофеев Павел Емельянович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти1910
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.11.1896
Мать ребёнка: Тимофеева Мария Матвеевна
д. Пильдозеро, Карелия
Рождение ребёнка
05.11.1901
Дочь: Тихомирова Степанида Павловна
Мать ребёнка: Тимофеева Мария Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1910