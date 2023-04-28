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Тимофеев Павел Емельянович

Место рождения

Пильдозерская, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1852

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Тимофеева Авдотья Яковлевна

Пильдозерская, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1896

Сын: Тимофеев Иван Павлович

Мать ребёнка: Тимофеева Мария Матвеевна

д. Пильдозеро, Карелия
Рождение ребёнка
05.11.1901

Дочь: Тихомирова Степанида Павловна

Мать ребёнка: Тимофеева Мария Матвеевна

Пильдозерская, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Мария Матвеевна

Смерть
1910
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