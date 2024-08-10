Стариков Гавриил Нифантьевич
Место рождения
Дата рождения11.02.1891
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1891
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Сын: Стариков Сильвестр Гаврилович
Мать ребёнка: Старикова (Шлыкова) Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Стариков Тимофей Гаврилович
Мать ребёнка: Старикова (Шлыкова) Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
23.03.1916
Дочь: Поздеева (Старикова) Анастасия Гавриловна
Мать ребёнка: Старикова (Шлыкова) Марфа Федоровна
Погорелка, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.04.1918
Дочь: Черкасова (Старикова) Агафья Гавриловна
Мать ребёнка: Старикова (Шлыкова) Марфа Федоровна
Смерть
1918
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область