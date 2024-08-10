Стариков Гавриил Нифантьевич 11.02.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стариков Гавриил Нифантьевич

Место рождения

Коелга, Еткульский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

11.02.1891

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1891

Отец: Стариков Нифантий Ларионович

Мать: Старикова (Хохрякова) Павла Евстратьевна (Илистратовна)

Коелга, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старикова (Шлыкова) Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Стариков Сильвестр Гаврилович

Мать ребёнка: Старикова (Шлыкова) Марфа Федоровна

Коелга, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Стариков Тимофей Гаврилович

Мать ребёнка: Старикова (Шлыкова) Марфа Федоровна

Коелга, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.03.1916

Дочь: Поздеева (Старикова) Анастасия Гавриловна

Мать ребёнка: Старикова (Шлыкова) Марфа Федоровна

Погорелка, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.04.1918

Дочь: Черкасова (Старикова) Агафья Гавриловна

Мать ребёнка: Старикова (Шлыкова) Марфа Федоровна

Коелга, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
1918
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

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