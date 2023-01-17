деревня Погорелка, деревня Погорелка, Еткульский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Погорелка

Еткульский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Троицкий уезд
1052Погорелка, выс. казач. Ор. в.при рч. Сухарыже.90503510295
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Троицкий уезд, Станичный юрт Коельский
663. Погорелка, поселок казачий, при речке Сухарыже, дворов 44, жителей 271, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Еткульский район
325100Погорелкадеревня54°45'00"60°59'00"N-41-038

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Еткульский муниципальный район, Коелгинское сельское поселение
75620450111д Погорелкадеревня
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