Кононов Иван Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКононов Иван Кириллов

Кононов Иван Кириллов

avatar

Место рождения

Шачино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

1884

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Кононов Кирилл Федоров

Мать: Акулина Федорова

Шачино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: Федора Андреева

Шачино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Парасковья Иванова

Мать ребёнка: Федора Андреева

Шачино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Кононов Михаил Иванов

Мать ребёнка: Федора Андреева

Шачино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Федора Андреева

Шачино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Андреева

Шачино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1884
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close