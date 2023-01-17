Кононов Иван Кириллов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смерти1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Кононов Кирилл Федоров
Мать: Акулина Федорова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Федора Андреева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Парасковья Иванова
Мать ребёнка: Федора Андреева
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Федора Андреева
Рождение ребёнка
1864
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Федора Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Андреева
Смерть
1884