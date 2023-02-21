Федора Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
В ревизской сказке 03.10.1850г. указан возраст 32 года, в исповедной ведомости 1885г. указан возраст 62 года (разница в 5 лет).
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Кононов Иван Кириллов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Парасковья Иванова
Отец ребёнка: Кононов Иван Кириллов
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Кононов Иван Кириллов
Рождение ребёнка
1864
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Кононов Иван Кириллов
Рождение ребёнка
1864
Сын: Андрей Иванович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно