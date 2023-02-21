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Федора Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

В ревизской сказке 03.10.1850г. указан возраст 32 года, в исповедной ведомости 1885г. указан возраст 62 года (разница в 5 лет).
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Кононов Иван Кириллов

Шачино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Парасковья Иванова

Отец ребёнка: Кононов Иван Кириллов

Шачино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Кононов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Кононов Иван Кириллов

Шачино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Кононов Иван Кириллов

Шачино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Андрей Иванович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Иван Кириллов

Шачино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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