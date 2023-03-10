Солодовников (Неизвестно) Екатерина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Неизвестно) Екатерина Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

?.11.1920

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Павел Павлович

Рождение ребёнка
17.11.1888

Дочь: Честноков (Солодовников) Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Солодовников Павел Павлович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1888
Рождение ребёнка
1893

Сын: Солодовников Артемон Павлович

Отец ребёнка: Солодовников Павел Павлович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
?.11.1920
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок

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