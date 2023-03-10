Солодовников (Неизвестно) Екатерина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти?.11.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1888
Дочь: Честноков (Солодовников) Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Солодовников Павел Павлович
МК п.Январцевский, 1888
Рождение ребёнка
1893
Сын: Солодовников Артемон Павлович
Отец ребёнка: Солодовников Павел Павлович
Смерть
?.11.1920
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок