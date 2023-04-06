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Солодовников Павел Павлович

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

11.11.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Солодовников Павел Егорович

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
17.11.1888

Дочь: Честноков Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Солодовников Екатерина Кузьминична

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1888
Рождение ребёнка
1893

Сын: Солодовников Артемон Павлович

Мать ребёнка: Солодовников Екатерина Кузьминична

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Екатерина Кузьминична

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
11.11.1913
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Причина смерти: От воспаления лёгких | п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1913
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