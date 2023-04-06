Солодовников Павел Павлович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти11.11.1913
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Солодовников Павел Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1888
Дочь: Честноков Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Солодовников Екатерина Кузьминична
МК п.Январцевский, 1888
Рождение ребёнка
1893
Сын: Солодовников Артемон Павлович
Мать ребёнка: Солодовников Екатерина Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
11.11.1913
Причина смерти: От воспаления лёгких | п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1913