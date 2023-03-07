Солодовников Артемон Павлович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Бракосочетание
08.01.1912
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1912
Рождение ребёнка
13.08.1913
Дочь: Анфиса Артимоновна
Мать ребёнка: Солодовников Васса Игнатьевна
МК п.Январцевский, 1913
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно