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Солодовников Артемон Павлович

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Солодовников Павел Павлович

Мать: Солодовников Екатерина Кузьминична

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
08.01.1912

Жена: Солодовников Васса Игнатьевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1912
Рождение ребёнка
13.08.1913

Дочь: Анфиса Артимоновна

Мать ребёнка: Солодовников Васса Игнатьевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1913
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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