Василенко (Василенко) Анастасия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Смехнов Тимофей Ильич
Мать: Смехнова Вера Алексеевна
Бракосочетание
17.10.1914
Рождение ребёнка
20.10.1915
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Василенко Иван Гаврилович
Место жительства
1917
зафиксирована в семье Василенко Григория Гавриловича, Ф233 Оп 1Б Д 550 Том 1 Стр138-139
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Ивановна
Отец ребёнка: Василенко Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Василенко Иван Гаврилович
Смерть
Неизвестно