Василенко (Василенко) Анастасия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко (Василенко) Анастасия Тимофеевна

Место рождения

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Смехнов Тимофей Ильич

Мать: Смехнова Вера Алексеевна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
17.10.1914

Муж: Василенко Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
20.10.1915

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Василенко Иван Гаврилович

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1917
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
зафиксирована в семье Василенко Григория Гавриловича, Ф233 Оп 1Б Д 550 Том 1 Стр138-139
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Ивановна

Отец ребёнка: Василенко Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Василенко Иван Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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