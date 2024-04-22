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Василенко Иван Гаврилович

Место рождения

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1897
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
из Таврической губернии переселился отец Василенко Григорий Гаврилович, по данным переписи 1917, Ф233 Оп 1Б Д 550 Том 1 Стр138-139
Бракосочетание
17.10.1914

Жена: Василенко Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
20.10.1915

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Василенко Анастасия Тимофеевна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1917
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
зафиксирована в семье Василенко Григория Гавриловича, Ф233 Оп 1Б Д 550 Том 1 Стр138-139
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Ивановна

Мать ребёнка: Василенко Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Василенко Анастасия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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