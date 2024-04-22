Василенко Иван Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Место жительства
1897
из Таврической губернии переселился отец Василенко Григорий Гаврилович, по данным переписи 1917, Ф233 Оп 1Б Д 550 Том 1 Стр138-139
Бракосочетание
17.10.1914
Рождение ребёнка
20.10.1915
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Василенко Анастасия Тимофеевна
Место жительства
1917
зафиксирована в семье Василенко Григория Гавриловича, Ф233 Оп 1Б Д 550 Том 1 Стр138-139
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Ивановна
Мать ребёнка: Василенко Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Василенко Анастасия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно