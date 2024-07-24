Комарицина (Котова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комарицин Василий
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комарицин Василий
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комарицин Василий
Смерть
Неизвестно