Комарицина (Котова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарицина (Котова) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Котов Иван Иванович

Мать: Котова (Смирнова) Екатерина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комарицин Василий

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комарицин Василий

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комарицин Василий

Смерть
Неизвестно

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