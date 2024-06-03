Комарицин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарицин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарицина (Котова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комарицина (Котова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комарицина (Котова) Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно

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