Котова (Смирнова) Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Смирнова) Екатерина Владимировна

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Место рождения

Костромская обл., Буйский р-он

Дата рождения

1894

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Смирнов Владимир Николаевич

Мать: Смирнова Анастасия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Котов Александр Иванович

Отец ребёнка: Котов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Котова) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Котов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Соснина (Котова) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Котов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Котов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Котов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Комарицина (Котова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Котов Иван Иванович

Смерть
1966

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