Котова (Смирнова) Екатерина Владимировна
Место рожденияКостромская обл., Буйский р-он
Дата рождения1894
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Котов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Котова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Котов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Соснина (Котова) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Котов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Котов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Комарицина (Котова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Котов Иван Иванович
Смерть
1966