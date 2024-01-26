Канашкина (Воронова) Галина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1959
Бракосочетание
24.12.1977
Рождение ребёнка
14.07.1978
Сын: Канашкин Федор Николаевич
Отец ребёнка: Канашкин Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
21.06.1981
Дочь: Червякова (Канашкина) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Канашкин Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
13.09.1986
Дочь: Шарабаева (Канашкина) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Канашкин Николай Фёдорович