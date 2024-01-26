Канашкина (Воронова) Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канашкина (Воронова) Галина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1959

Отец: Воронов Сергей Дмитриевич

Мать: Воронова (Суханова) Лидия Михайловна

Бракосочетание
24.12.1977

Муж: Канашкин Николай Фёдорович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
14.07.1978

Сын: Канашкин Федор Николаевич

Отец ребёнка: Канашкин Николай Фёдорович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
21.06.1981

Дочь: Червякова (Канашкина) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Канашкин Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
13.09.1986

Дочь: Шарабаева (Канашкина) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Канашкин Николай Фёдорович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

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