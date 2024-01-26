Шарабаева (Канашкина) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения13.09.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1986
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
07.07.2007
Муж: не указан
Рождение ребёнка
30.12.2008
Отец ребёнка: Шарабаев Вадим Александрович
Рождение ребёнка
03.05.2011
Дочь: Шарабаева Кира Вадимовна
Отец ребёнка: Шарабаев Вадим Александрович
Развод
21.06.2013
Муж: не указан