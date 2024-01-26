Шарабаева (Канашкина) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарабаева (Канашкина) Елена Николаевна

Место рождения

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

Дата рождения

13.09.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1986

Отец: Канашкин Николай Фёдорович

Мать: Канашкина (Воронова) Галина Сергеевна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарабаев Вадим Александрович

Бракосочетание
07.07.2007

Муж: не указан

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
30.12.2008

Сын: Шарабаев Тимур Вадимович

Отец ребёнка: Шарабаев Вадим Александрович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
03.05.2011

Дочь: Шарабаева Кира Вадимовна

Отец ребёнка: Шарабаев Вадим Александрович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Развод
21.06.2013

Муж: не указан

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

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