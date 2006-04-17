Тимерханова Наиля Вакиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимерханова Наиля Вакиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.?

Дата смерти

17.04.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1967

Сын: Тимерханов Рамиль Мансурович

Отец ребёнка: Тимерханов Мансур Галимханов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимерханов Ансар Мансурович

Отец ребёнка: Тимерханов Мансур Галимханов

Смерть
17.04.2006
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