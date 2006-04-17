Тимерханова Наиля Вакиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.?
Дата смерти17.04.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1967
Сын: Тимерханов Рамиль Мансурович
Отец ребёнка: Тимерханов Мансур Галимханов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимерханов Ансар Мансурович
Отец ребёнка: Тимерханов Мансур Галимханов
Смерть
17.04.2006