Тимерханов Мансур Галимханов
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1927
Дата смерти12.09.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1967
Сын: Тимерханов Рамиль Мансурович
Мать ребёнка: Тимерханова Наиля Вакиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимерханов Ансар Мансурович
Мать ребёнка: Тимерханова Наиля Вакиловна
Смерть
12.09.1971