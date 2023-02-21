Тимерханов Мансур Галимханов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимерханов Мансур Галимханов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1927

Дата смерти

12.09.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1967

Сын: Тимерханов Рамиль Мансурович

Мать ребёнка: Тимерханова Наиля Вакиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимерханов Ансар Мансурович

Мать ребёнка: Тимерханова Наиля Вакиловна

Смерть
12.09.1971
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