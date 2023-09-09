Мелихов Петр Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мелихов Макар
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1892
Мать ребёнка: Мелихова Гликерия Петровна
Рождение ребёнка
01.01.1897
Дочь: Мелихова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Мелихова Гликерия Петровна
Смерть
Неизвестно