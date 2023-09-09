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Мелихов Петр Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мелихов Макар

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелихова Гликерия Петровна

Рождение ребёнка
01.10.1892

Сын: Мелихов Иван Петрович

Мать ребёнка: Мелихова Гликерия Петровна

Рождение ребёнка
01.01.1897

Дочь: Мелихова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Мелихова Гликерия Петровна

Смерть
Неизвестно

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