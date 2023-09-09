Мелихова Гликерия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1892
Отец ребёнка: Мелихов Петр Макарович
Рождение ребёнка
01.01.1897
Дочь: Мелихова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Мелихов Петр Макарович
Смерть
Неизвестно