Мелихова Гликерия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелихова Гликерия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелихов Петр Макарович

Рождение ребёнка
01.10.1892

Сын: Мелихов Иван Петрович

Отец ребёнка: Мелихов Петр Макарович

Рождение ребёнка
01.01.1897

Дочь: Мелихова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Мелихов Петр Макарович

Смерть
Неизвестно

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