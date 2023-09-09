Мелихов Макар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелихов Макар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелихова Мелания Макаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелихова Евдокия Макаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелихов Петр Макарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Мелихов Василий Макарович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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