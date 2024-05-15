Щербакова (Привезенцева) ЕЛЕНА Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Привезенцева) ЕЛЕНА Николаевна

Место рождения

Москва

Дата рождения

07.05.1920

Пол

Женский

Добавил:

нл
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1920

Отец: Привезенцев Николай

Мать: Привезенцева Ольга

Бракосочетание
06.03.1939

Муж: Щербаков Павел ФЁДОРОВИЧ

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Павел ФЁДОРОВИЧ

Рождение ребёнка
1941

Сын: Щербаков Юрий Павлович

Отец ребёнка: Щербаков Павел ФЁДОРОВИЧ

Рождение ребёнка
1941

Сын: Щербаков Юрий Павлович

Отец ребёнка: Щербаков Павел ФЁДОРОВИЧ

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