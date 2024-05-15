Щербакова (Привезенцева) ЕЛЕНА Николаевна
Место рожденияМосква
Дата рождения07.05.1920
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1920
Отец: Привезенцев Николай
Мать: Привезенцева Ольга
Бракосочетание
06.03.1939
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербаков Павел ФЁДОРОВИЧ
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Щербаков Павел ФЁДОРОВИЧ
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Щербаков Павел ФЁДОРОВИЧ