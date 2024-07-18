Щербаков Павел ФЁДОРОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1914
Дата смерти11.02.1944
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1914
Бракосочетание
06.03.1939
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щербакова (Привезенцева) ЕЛЕНА Николаевна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Щербакова (Привезенцева) ЕЛЕНА Николаевна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Щербакова (Привезенцева) ЕЛЕНА Николаевна
Смерть
11.02.1944