Щербаков Павел ФЁДОРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербаков Павел ФЁДОРОВИЧ

Щербаков Павел ФЁДОРОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1914

Дата смерти

11.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

нл
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1914

Отец: Щербаков Феодор Григориев(Григорьевич)

Мать: Щербакова Мелания Алексеевна

Бракосочетание
06.03.1939

Жена: Щербакова (Привезенцева) ЕЛЕНА Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова (Привезенцева) ЕЛЕНА Николаевна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Щербаков Юрий Павлович

Мать ребёнка: Щербакова (Привезенцева) ЕЛЕНА Николаевна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Щербаков Юрий Павлович

Мать ребёнка: Щербакова (Привезенцева) ЕЛЕНА Николаевна

Смерть
11.02.1944

Мы используем куки для улучшения работы сайта.