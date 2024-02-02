Дорофеев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.01.1907
Дочь: Заварихина Анисия Ивановна
Мать ребёнка: Дорофеев Дарья
с.Гладчиха Тереньгульского района, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.10.1912
Дочь: Полянскова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Дорофеев Дарья
Рождение ребёнка
19.08.1915
Мать ребёнка: Дорофеев Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дорофеев Дарья