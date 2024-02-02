Дорофеев Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеев Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1907

Дочь: Заварихина Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Дорофеев Иван Иванович

с.Гладчиха Тереньгульского района, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.10.1912

Дочь: Полянскова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Дорофеев Иван Иванович

Рождение ребёнка
19.08.1915

Сын: Дорофеев Иван Иванович

Отец ребёнка: Дорофеев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорофеев Иван Иванович

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