Дорофеев Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
07.01.1907
Дочь: Заварихина Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Дорофеев Иван Иванович
с.Гладчиха Тереньгульского района, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.10.1912
Дочь: Полянскова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Дорофеев Иван Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1915
Отец ребёнка: Дорофеев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно