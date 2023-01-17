Голованова Марья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованова Марья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813 или 1814

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 или 1813 г.р.

Дети

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
1813 или 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834 или 1835

Сын: Голованов Семён Васильевич

Отец ребёнка: Голованов Василий Герасимович

Место рождения - с. Мордовские Юнки или д. Адонецкая (Донецкая).
Бракосочетание
До 1835

Муж: Голованов Василий Герасимович

Рождение ребёнка
1845 или 1846

Сын: Голованов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Голованов Василий Герасимович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1850
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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