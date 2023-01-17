Голованова Марья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813 или 1814
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 или 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834 или 1835
Сын: Голованов Семён Васильевич
Отец ребёнка: Голованов Василий Герасимович
Место рождения - с. Мордовские Юнки или д. Адонецкая (Донецкая).
Бракосочетание
До 1835
Рождение ребёнка
1845 или 1846
Сын: Голованов Степан Васильевич
Отец ребёнка: Голованов Василий Герасимович
Смерть
После 1850