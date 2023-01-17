Голованов Василий Герасимович
Место рождения
Дата рождения1812 или 1813
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1812 или 1813
Отец: Голованов Герасим
Мать: не указана
ОГАОО. Ф. 98. Оп. 2. Д. 76. Л. 141об.–142.
Рождение ребёнка
1834 или 1835
Сын: Голованов Семён Васильевич
Мать ребёнка: Голованова Марья Григорьевна
Место рождения - с. Мордовские Юнки или д. Адонецкая (Донецкая).
Бракосочетание
До 1835
Рождение ребёнка
1845 или 1846
Сын: Голованов Степан Васильевич
Мать ребёнка: Голованова Марья Григорьевна
Смерть
После 1850