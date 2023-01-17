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Голованов Василий Герасимович

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Место рождения

Мордовские Юнки, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1812 или 1813

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 или 1813

Отец: Голованов Герасим

Мать: не указана

Мордовские Юнки, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
ОГАОО. Ф. 98. Оп. 2. Д. 76. Л. 141об.–142.
Рождение ребёнка
1834 или 1835

Сын: Голованов Семён Васильевич

Мать ребёнка: Голованова Марья Григорьевна

Место рождения - с. Мордовские Юнки или д. Адонецкая (Донецкая).
Бракосочетание
До 1835

Жена: Голованова Марья Григорьевна

Рождение ребёнка
1845 или 1846

Сын: Голованов Степан Васильевич

Мать ребёнка: Голованова Марья Григорьевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1850
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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