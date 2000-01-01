Колоскова (Арефьева) Светлана Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колоскова (Арефьева) Светлана Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1948

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1948

Отец: Арефьев Петр Иванович

Мать: Арефьева Валентина Георигиевна

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