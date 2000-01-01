Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Колоскова (Арефьева) Светлана Петровна
Колоскова (Арефьева) Светлана Петровна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.06.1948
Пол
Женский
Отец
Арефьев Петр Иванович
1922 г.р.
Мать
Арефьева (Терникова) Валентина Георигиевна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1948
Отец:
Арефьев Петр Иванович
Мать:
Арефьева Валентина Георигиевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия