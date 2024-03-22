Полушкина (Миронова) Антонина Васильевна
Место рождения
Дата рождения11.03.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полушкин Геннадий Петрович
Отец ребёнка: Полушкин Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Петровна
Отец ребёнка: Полушкин Пётр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
на заводе
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно