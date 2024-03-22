Полушкина (Миронова) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полушкина (Миронова) Антонина Васильевна

Место рождения

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

11.03.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1922

Отец: Миронов Василий Иванович

Мать: Миронова Надежда Алексеевна

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полушкин Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Полушкин Пётр Андреевич

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Петровна

Отец ребёнка: Полушкин Пётр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полушкин Пётр Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
на заводе
Место жительства
Неизвестно
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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