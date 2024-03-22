Полушкин Пётр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолушкин Пётр Андреевич

Полушкин Пётр Андреевич

Место рождения

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полушкин Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Полушкина Антонина Васильевна

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Петровна

Мать ребёнка: Полушкина Антонина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полушкина Антонина Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close