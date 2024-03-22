Полушкин Пётр Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полушкин Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Полушкина Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Петровна
Мать ребёнка: Полушкина Антонина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно