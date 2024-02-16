Бострикова (Николаева) Валентина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бострикова (Николаева) Валентина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Николаев Яков Степанович

Мать: Николаева Мария Ермолаевна

Рождение ребёнка
09.08.1957

Дочь: Байдулина Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Бостриков Григорий

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1959

Сын: Бостриков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Бостриков Григорий

Смерть
Неизвестно
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