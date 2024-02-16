Бострикова (Николаева) Валентина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Рождение ребёнка
09.08.1957
Дочь: Байдулина Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Бостриков Григорий
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1959
Сын: Бостриков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Бостриков Григорий
Смерть
Неизвестно