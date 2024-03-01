Бостриков Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1957
Дочь: Байдулина (Бострикова) Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Бострикова (Николаева) Валентина Яковлевна
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1959
Сын: Бостриков Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Бострикова (Николаева) Валентина Яковлевна
Смерть
Неизвестно