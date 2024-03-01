Бостриков Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБостриков Григорий

Бостриков Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1957

Дочь: Байдулина (Бострикова) Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Бострикова (Николаева) Валентина Яковлевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1959

Сын: Бостриков Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Бострикова (Николаева) Валентина Яковлевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.