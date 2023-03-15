Филатов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатов Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Филатов Михаил

Мать: Филатова ?

Рождение ребёнка
12.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
?.12.1942
Документ, уточняющий потери Место рождения: Пензенская обл., Головинщинский р-н, с. 1 Андреевка Дата призыва: г. Киров Воинское звание: рядовой Последнее место службы: в/ч 417 Дата выбытия: __.03.1943... Показать все
Смерть
Неизвестно

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