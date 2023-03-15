Филатов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Филатов Михаил
Мать: Филатова ?
Рождение ребёнка
12.04.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
?.12.1942
Документ, уточняющий потери Место рождения: Пензенская обл., Головинщинский р-н, с. 1 Андреевка Дата призыва: г. Киров Воинское звание: рядовой Последнее место службы: в/ч 417 Дата выбытия: __.03.1943... Показать все
Смерть
Неизвестно