Филатов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филатов Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Филатов Павел
Мать ребёнка: Филатова ?
Рождение ребёнка
24.01.1920
Сын: Филатов Иван
Мать ребёнка: Филатова ?
Андреевка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1922
Сын: Филатов Николай
Мать ребёнка: Филатова ?
Смерть
Неизвестно