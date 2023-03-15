Филатов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилатов Михаил

Филатов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филатов Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Филатов Павел

Мать ребёнка: Филатова ?

Рождение ребёнка
24.01.1920

Сын: Филатов Иван

Мать ребёнка: Филатова ?

Андреевка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Филатов Николай

Мать ребёнка: Филатова ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.