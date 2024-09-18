Салманова (Мариненкова) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салманова (Мариненкова) Наталья Александровна

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Место рождения

Воркута, Воркута, Республика Коми

Дата рождения

31.12.1985

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1985

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Воркута, Воркута, Республика Коми
Место жительства
1994
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
08.11.2008

Муж: скрыто настройками приватности

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.09.2024

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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