Салманова (Мариненкова) Наталья Александровна
Место рождения
Дата рождения31.12.1985
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1985
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
1994
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
08.11.2008
Муж: скрыто настройками приватности
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.09.2024
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности