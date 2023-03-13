Симоновъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симоновъ Михаилъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

1847 г.р.

Жена

Дети

1913 г.р.
1915 г.р.
1920 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карповъ Симановъ Артемій

Мать: Карпова Татьяна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Маркелова Анастасия

Мать ребёнка: Симонова Агриппина Михайлова

Рождение ребёнка
1915

Сын: Симоновъ Петръ

Мать ребёнка: Симонова Агриппина Михайлова

Рождение ребёнка
1920

Сын: Симонов Михаил

Мать ребёнка: Симонова Агриппина Михайлова

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Симонова Агриппина Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Симонова Агриппина Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова Агриппина Михайлова

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