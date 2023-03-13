Симоновъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карповъ Симановъ Артемій
Мать: Карпова Татьяна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Маркелова Анастасия
Мать ребёнка: Симонова Агриппина Михайлова
Рождение ребёнка
1915
Сын: Симоновъ Петръ
Мать ребёнка: Симонова Агриппина Михайлова
Рождение ребёнка
1920
Сын: Симонов Михаил
Мать ребёнка: Симонова Агриппина Михайлова
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Симонова Агриппина Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Симонова Агриппина Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно