Симонов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Симоновъ Михаилъ

Мать: Симонова Агриппина Михайлова

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