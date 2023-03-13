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Симонов Михаил
Симонов Михаил
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1920
Пол
Мужской
Отец
Симоновъ Михаилъ
Мать
Симонова Агриппина Михайлова
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Симоновъ Михаилъ
Мать:
Симонова Агриппина Михайлова
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