Симонова Агриппина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова Агриппина Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1913 г.р.
1915 г.р.
1920 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Маркелова Анастасия

Отец ребёнка: Симоновъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1915

Сын: Симоновъ Петръ

Отец ребёнка: Симоновъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1920

Сын: Симонов Михаил

Отец ребёнка: Симоновъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Симоновъ Михаилъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Симоновъ Михаилъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симоновъ Михаилъ

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