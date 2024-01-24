Антипова (Фролова) Оксинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова (Фролова) Оксинья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фролов Василий

Мать: Фролова Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипов Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Антипов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшкова Мария Петровна

Отец ребёнка: Антипов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Антипов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Антипов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипов Петр Петрович

Отец ребёнка: Антипов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипов Иван Петрович

Отец ребёнка: Антипов Петр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипов Петр Васильевич

Место жительства
Неизвестно
д. Хвосцово
Смерть
Неизвестно
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