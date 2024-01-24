Антипова (Фролова) Оксинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фролов Василий
Мать: Фролова Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Антипов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горшкова Мария Петровна
Отец ребёнка: Антипов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Антипов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антипов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Антипов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Антипов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Антипов Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Хвосцово
Смерть
Неизвестно