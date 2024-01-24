Антипов Григорий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипов Григорий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антипов Петр Васильевич

Мать: Антипова Оксинья Васильевна

Рождение ребёнка
16.04.1952

Сын: Антипов Евгений Григорьевич

Мать ребёнка: Антипова Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антипова Клавдия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипова Клавдия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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