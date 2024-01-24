Антипов Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1952
Сын: Антипов Евгений Григорьевич
Мать ребёнка: Антипова Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антипова Клавдия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно