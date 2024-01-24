Антипова (Баранова) Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипова (Баранова) Клавдия Михайловна

Антипова (Баранова) Клавдия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1952

Сын: Антипов Евгений Григорьевич

Отец ребёнка: Антипов Григорий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипов Григорий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипов Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close