Баранова (Антипова) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баранов Константин Михайлович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Баранов Геннадий Константинович
Отец ребёнка: Баранов Константин Михайлович
Рождение ребёнка
15.04.1938
Дочь: Куркова Лидия Константиновна
Отец ребёнка: Баранов Константин Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно