Баранова (Антипова) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранова (Антипова) Евдокия Петровна

Баранова (Антипова) Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антипов Петр Васильевич

Мать: Антипова Оксинья Васильевна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранов Константин Михайлович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Баранов Геннадий Константинович

Отец ребёнка: Баранов Константин Михайлович

Рождение ребёнка
15.04.1938

Дочь: Куркова Лидия Константиновна

Отец ребёнка: Баранов Константин Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Константин Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close