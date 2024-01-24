Баранов Константин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Константин Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Баранов Геннадий Константинович

Мать ребёнка: Баранова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
15.04.1938

Дочь: Куркова Лидия Константиновна

Мать ребёнка: Баранова Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно
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