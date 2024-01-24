Баранов Константин Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баранова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Баранов Геннадий Константинович
Мать ребёнка: Баранова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
15.04.1938
Дочь: Куркова Лидия Константиновна
Мать ребёнка: Баранова Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно