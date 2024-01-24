Куркова (Баранова) Лидия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куркова (Баранова) Лидия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1938

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1938

Отец: Баранов Константин Михайлович

Мать: Баранова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
04.01.1962

Сын: Курков Михаил Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2016
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