Куркова (Баранова) Лидия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1938
Дата смерти2016
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1938
Рождение ребёнка
04.01.1962
Сын: Курков Михаил Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.06.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2016